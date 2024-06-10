شباب القليوبية تدشن مبادرة "أسرة مثالية في بيئة صحية"

دشنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، مبادرة “أسرة مثالية في بيئة صحية” بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع بكلية طب جامعة بنها بالتعاون مع نادى روتاري القاهرة، وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم العالمى للبيئة، بمقر مركز شباب مدينة قها، وبمشاركة 250 عضوًأ من أعضاء مراكز الشباب و20 أسرة من الأسر المثالية.

تضمنت فعاليات المبادرة عده محاور وجلسات نقاشية حول اليوم العالمي للبيئه، بدور منظمات المجتمع المدني في دعم الصحة الانجابية والبيئة والصحة البدنية ودور مراكزالشباب في المحافظة على الصحه، وخلال اللقاء تم تقديم فقرات من أعضاء مراكز الفنون، وتأتى محاور المبادرة في ضوء أهداف التنمية المستدامه ورؤيه مصر 2030.

اكدالدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضه على أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه مراكز شباب في الاونة الاخيرة وتغيير الصورة الذهنية لمراكز الشباب لدى المواطنين باعتبارها مراكز خدمه مجتمعية ومراكز تنويريه تثقيفيه غير مقتصرة على ممارسه الرياضه فقط وفي هذا الصدد نفذت مديريه الشباب والرياضه بالقليوبيه العديد من المبادرات المجتمعيه بالتعاون مع كافه مؤسسات الدولة، بهدف رفع الوعي لدى النشئ والشباب والعمل على بناء الشخصية المتكامله من كافه الجوانب.

و أشاد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياة والشرب بالقليوبية ،بتنظيم مبادره “أسرة مثالية في بيئة صحية” والدور الذي تقدمه مديرية الشباب والرياضة في مجال خدمة المجتمع، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عددمن المبادرات التوعويه بقضيه المياه والمحافظه عليها بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالقليوبيه، بهدف نشر ثقافه ترشيد المياه والمحافظه عليها بمراكز الشباب.



اختتم اللقاء بتكريم عدد 20 أسرة من الأسر المثاليه ،وتبادل الدروع، ويذكر أن مبادرة “أسرة مثالية في بيئة صحية” سيتم تنفيذها بعدد من مراكز الشباب خلال الفترة القادمة وفقا لبرنامج زمني ليشمل كافة أنحاء المحافظة.