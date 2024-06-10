ورشة عمل بعنوان "محو الأمية الكربونية" بجامعة المنصورة

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة المنصورة بالتعاون مع كلية الهندسة اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان "محو الأمية الكربونية" تحت شعار zero carbon بقاعة الدكتور مجدي ابو ريان بكلية الهندسة

تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورمحمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

بمشاركة عدد 188 مشارك يمثلون عدد 12 كلية وعدد 8 مراكز طبية ومستشفيات وعدد 8 إدارات عامة.

وبحضور الدكتورة سحر نسيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتورة مني الدكروري - القائم بعمل عميد كلية التجارة، الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الجامعة، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب

وتحدث الدكتورالشعراوي كمال عن النسب الكربونية العالية في المجال الطبي عموما والعمل على تحويل التنقل داخل المستشفيات بالباصات الكهربائية وغيرها من التحديات وقام بشكر منظمي الحدث وقيادات الجامعة.

وأعرب الدكتورياسر الجمل - جهاز شئون البيئة خلال كلمته عن حرص الجهاز علي التعاون مع الجامعة في شتي المجالات.

وخلال كلمته رحب الدكتورمصطفى امين - مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالحضور ونقل تحيات قيادات الجامعة لهم، وأكد علي حرص قطاع خدمة المجتمع علي تقديم كافة الأنشطة التوعوية والطبية والمجتمعية لمنسوبي الجامعة.

وقدمت الدكتورة سونيا سامي طلبة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية وباحثة في الكيمياء عن مفهوم البصمة الكربونية وعن طرق حسابها وكيفية خفضها وعن الممارسات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر ارتفاع البصمة الكربونية والتقليل من آثارها.

وناقش الدكتورمسعد سلامة - وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث العلاقات المتبادلة بين الإنسان والبصمة الكربونية والمناخ

مؤكدا حرص الدولة علي تنفيذ الاتفاقات الدولية في هذا الشأن ودعا لتنفيذ مبادرة مع الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع بعنوان "استراتيجية الجامعة لخفض النسبة الكربونية بالجامعة "

وتناول الدكتورمحمد شوقي ابو ليلة -أستاذ العمارة ورئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة الحديث عن كيف يمكن للبصمة الكربونية التأثير على المناخ وعن آلية تقليلها كما تحدث عن عملية البناء المستدام والاستدامة بشكل عام كما تحدث سيادته عن استراتيجيات خفض البصمة الكربونية في صناعة المباني.