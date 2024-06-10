لقيت محامية مصرعها متأثرة بإصابتها بسكت قلبية في أثناء ممارستها السباحة، داخل أحد حمامات السباحة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفاة، والتصريح بالدفن، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

مصرع فتاة بسكتة قلبية داخل أحد حمامات السباحة ببنها

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة محامية داخل حمام سباحة بعد إصابتها بسكتة قلبية، إثر تعرضها للإغماء داخل أحد حمامات السباحة بمدينة بنها.

على الفور، انتقل رجال الأمن لمحل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة محامية بسكتة قلبية خلال ممارستها للسباحة داخل أحد حمامات السباحة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وجرى التصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة المحامية لسؤالهم.

من جانبه كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنة من الشؤن القانونية، والإدارة الهندسية، ومدير إدارة بنها للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة أسباب الوفاة.

وبسؤال مالك المكان والغفير، أكدا وجود مدربة ومنقذة في أثناء التدريب، وأن المحامية أصيبت بالإغماء داخل حمام السباحة، وتم نقلها للمستشفى، وتوفت بعد ربع ساعة من وصولها، وتم إخلاء سبيل المدربة، وصاحب المكان والغفير.

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، لغز العثور على جثة سائق داخل مصرف بمحافظة المنوفية، وتبين بأن شقيقين وراء ارتكاب الواقعة انتقامًا منه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

مقتل سائق وإلقاء جثته فى مصرف على يد شقيقين

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد ورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على جثمان شاب داخل مصرف محلة سبك، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص، أن الجثمان لشاب يدعى «م. م.ج » 31 عاما مقيم بقرية الخور التابعة لمركز أشمون، سائق توك توك وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات المباحث الى أن وراء الواقعة شقيقين قاما باستدراج سائق التوك توك والتعدى عليه وقتله وإلقاء الجثة فى المصرف، وإضرام النيران فى المركبة التوك توك.

وعقب تقنين الاجراءات القانونية، القى القبض على المتهمين وبمواجتهما إعترفا بارتكاب الواقعة انتقامًا منه لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجة المتهم الأول، فاتفقا فيما بينهما على قتله انتقامًا منه.

وأرشدا عن السلاح المستخدم في الحادث وأنهما أشعلا التوكتوك الخاص بالمجني عليه وألقيا الجثمان بعد قتله في المصرف، وفرا هاربين من المكان إلى أن تم ضبطهما.

وأوضح المتهم الأول، بأن المجنى عليه كان يرتبط معه بعلاقة صداقة وخان العيش والملح بينهما وأقام علاقة غير شرعية مع زوجته، فاشترك مع شقيقه فى قتله والتخلص منه.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهمين.