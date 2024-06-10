الخارجية الروسية: انتخابات البرلمان الأوروبي جرت في ظل انعدام المنافسة العادلة

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن انتخابات البرلمان الأوروبي جرت في ظل انعدام المنافسة العادلة فيما عبر العديد من الناخبين عن رفضهم لسياسة "الروسوفوبيا".

وتعليقا على انتخابات البرلمان الأوروبي، أكدت زاخاروفا أنها "جرت في ظل تشديد القيود وانعدام المنافسة النزيهة وتطهير مجال المعلومات من مصادر المعلومات البديلة، والجموح في الحملة المعادية لروسيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "القوى السياسية المعارضة للدخول في مواجهة مع روسيا تعرضت للتمييز المجحف وغالبا ما تعرضت للضغوط والمضايقات".

وأضافت: "اكتسب التصويت في جزء كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طابعا احتجاجيا واضحا بسبب دعم أحزاب المعارضة وانخفاض نسبة المشاركة بشكل واضح".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن انتخابات البرلمان الأوروبي "تجسد السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة غير الكفؤة والحمقاء" لشولتس وماكرون.

وحث مدفيديف المستشار والرئيس قائلا: "فلتنتظرا لتريا ما سيحدث بعد ذلك. آن الأوان لاستقالتكما. إلى مزبلة التاريخ!".

وقد جرت الانتخابات قبيل انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان الأوروبي، وهو هيكل الاتحاد الأوروبي الذي لا يتمتع بسلطة ملزمة، في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي في الفترة من 6-9 يونيو الجاري، وحسّنت الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة من مراكزها التصويتية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي: ففي فرنسا، حصل القوميون المعارضون لماكرون على ضعف ما كسبته الكتلة الوسطية المؤيدة للرئيس.

وفي ألمانيا، احتل حزب البديل اليميني لألمانيا المركز الثاني. في الوقت نفسه، منح المركز الأول في ألمانيا أيضا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يعارض الائتلاف اليساري الحاكم.

ووفق التقديرات التي نشرها البرلمان الأوروبي الأحد، فإن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدا، والديموقراطيين الاشتراكيين على 135 مقعدا وحزب تجديد أوروبا على 82 مقعدا، أي 398 من إجمالي 720 مقعدا. ومن المتوقع أن ينخفض عدد مقاعد الخضر إلى 53 مقعدا (مقارنة بأكثر من 70 حاليا).

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد أن "حزب الشعب الأوروبي هو أقوى مجموعة سياسية (...) وهذا مهم، سنبني حصنا ضد متطرفي اليسار واليمين، وسنوقفهم".