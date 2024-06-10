رضا عبدالعال: المنتخب أضاع فوزًا سهلاً.. وحسام حسن آخر فرصة للمدرب الوطني

عقب الكابتن رضا عبد العال، على تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال "رضا عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين،إن المنتخب أضاع اليوم فوز سهل جدًا، ولكن مدرب المنتخب قام بمواجهة قوة منتخب عينيا بيساو بالقوة، لانهم لا يمتلكون سوى مهارة القوة والسرعة.

وتابع أن الأفرقة يخشون من اللاعيبة المهارية، وكان من الضروري أن يعتمد مدرب المنتخب على المهارة، من خلال أن يلعب عمر كمال في المباراة الحالية، مضيفًا أن الكابتن حسام حسن آخر فرصة للمدرب الوطني في مصر.

إعادة صياغة المنتخب

فيما علق الإعلامي إسلام صادق، على تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قائلاً: "فوز اليوم كان هامًا بصرف النظر عن الأداء"، مشيرًا إلى أن المنتخب استطاع الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى.

ونوه إلى أن المنتخب لم يكن مرضي للجمهور بصورة كبيرة ، ولكن التعادل أفضل من الخسارة، لحين إعادة صياغة المنتخب من جديد، مؤكدًا أن مدرب المنتخب الكابتن حسام حسن لديه فرصة لإعادة ترتيب اختيارته، مشيرًا إلى أن المدربين الوطنيين مثل الكابتن حسام حسن يتعرضون لضغوط كبيرة.

فرص المنتخب في الفوز كانت كبيرة

فيما عقب الكابتن مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، على تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال إن المنتخب كان بإمكانه أن يلعب بصورة أفضل مما حدث اليوم، مشيرًا إلى أن الإيجابية الحالية تتمثل في قدرة المنتخب على التعادل بعد الخسارة، وهذه نقطة إيجابية جدًا.

ولفت إلى أن نسبة وصول المنتخب للمنافس في الـ18 لم تكن قليلة، ونسبة الاستحواذ كانت أكثر من 60%، والفرص كانت كبيرة، ولكن استغلال هذه الفرص لم يكن جيدًا، مضيفًا أن المنتخب كان يلعب الظُهر وسط درجة حرارة مرتفعة، وهذا الأمر مثل بعض الضغط على اللاعبين، ويجب أن نضع هذا الامر في الحسبان.

هذا وحافظ منتخب مصر على تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.