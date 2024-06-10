حبس منتج فني شهير 6 سنوات بتهمة النصب على إعلامية شابة

قضت محكمة جنح أول زايد الجزئية برئاسة المستشار محمد عبد السلام بمعاقبة منتج فني يدعى عاصم. ا بالسجن 6 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والنصب على إعلامية شابة.

وأصدرت المحكمة الحكم في القضايا رقم 841 و842 لسنه 2024 جنح أول زايد بالسجن 3 سنوات كفالة 20 ألف جنيه لكل قضية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 12853 لسنة 2023، أن المتهم في يوم 27 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المقطم محافظة القاهرة شرع في قتل المجني عليه كريم، م، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أبصره بمحل الواقعة فأشهر سلاحه الأبيض طاعنًا به إياه محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدًا من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

ومن جهة اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت أنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.