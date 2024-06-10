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الإثنين 10 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

أقوى الشركات العقارية في الشرق الأوسط لعام 2024

إنشاءات شركات العقارات
إنشاءات شركات العقارات

أعلنت مجلة فوربس، عن قائمة أقوى الشركات العقارية  في منطقة الشرق الأوسط  لعام 2024، حيث سلطت الضوء  على الشركات الأعلى قيمة والأكثر ربحية.

 

وحلت شركة أوراسكوم كونستراكشون، التي أسسها الملياردير الراحل أنسي ساويرس، ضمن أول 10 مراكز، لتصبح بذلك أكبر شركة عامة في قطاعات العقارات والإنشاءات في مصر، بقيمة سوقية بلغت 543 مليون دولار.

 

وتليها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة سوقية إجمالية 2.4 مليار دولار، ومبيعات بلغت 593 مليون دولار، فيما بلغت صافي الربح 70 مليون دولار وحجم الأصول 4.2 مليار دولار.


ويشار إلى أن فريق البحوث في فوربس الشرق الأوسط، جمع البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، وصُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024.


وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024

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