سيناء الفيروز للتنمية توزع 280 شنطة مواد غذائية على الأسر المستحقة

أعلنت مؤسسة سيناء الفيروز للتنمية بشمال سيناء، عن توزيع عدد 280 شنطة مواد غذائية على الأسر المستحقة والاولي بالرعاية في مدينة العريش، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والمحاسب على غيط، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وقال الدكتور سامر اسماعيل البيك، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيناء الفيروز للتنمية، أن توزيع شنط المواد الغذائية يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الإجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.



أضاف البيك، أن المؤسسة تواصل الدعم والإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتفعيل دور المؤسسة على أرض الواقع الذي يتمثل في تخفيف العبء عن تلك الأسر وتطبيق التكافل الإجتماعي بكل مشتملاته، إيمانا بدور المؤسسة في الإهتمام بالفئات المستهدفة.



أشار البيك، إلي أن لجنة من مجلس أمناء المؤسسة أشرف علي توزيع شنط المواد الغذائية في مختلف أحياء ومناطق مدينة العريش، لافتًا إلي أن الشنطة تضم المواد الأساسية والمعلبات والسكر والشاي والجبنة.