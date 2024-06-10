قنا تبذل مساعي لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزين

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لمركزى قنا وأبوتشت طبقا للجداول الزمنية المقررة، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأضاف المحافظ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون ، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة علي المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وعقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعاً موسعا اليوم الاثنين لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 لمركزى قنا وأبوتشت، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

حضر الاجتماع، محمد صلاح أبوكريشة ، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، والمهندس محمد عبد الحفيظ وكيل مديرية الاسكان.

والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش معوقات تنفيذ بعض المشروعات لبحث كيفية حلها وتحسين معدلات الأداء لمشروعات الخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ تلك المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين

إجتماع مماثل

وعقد المحافظ، اليوم الاثنين، اجتماعا مماثلا، لمتابعة توصيل مرفقى الكهرباء ومياه الشرب لوحدات التضامن الاجتماعي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجه محافظ قنا خلال الاجتماع، بسرعة تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، والبدء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتشكيل لجنة مختصة للفحص وحساب المديونيات لسرعة اتخاذ اجراءات تركيب عدادات الكهرباء بالوحدات المستهدفة.

كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة توصيل مرفق مياه الشرب والصرف صحي طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".