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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الزراعة توافق على استيراد 145 ألف رأس عجول للذبح الفوري والتربية والتسمين

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

 ترأس اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الاستيرادية التي تضم الجهات المعنية باستيراد اللحوم وممثلي بعض الجهات المعنية.

تعزيز المخزون الإستراتيجى
وقال "القصير" ان الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الإستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة، إلى جانب إهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف القصير أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية الإحتياجات وزيادة الطلب على مدار العام والمتزايد خلال المناسبات المختلفة، فقد وافقت اللجنه الإستيراديه برئاسة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى لحوالي 24 شركة على استيراد 145 ألف رأس منهم 25 ألف رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة تصل البلاد قبل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين وذلك من مناشئ أوروبية متعددة.
 

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من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه من خلال القرارات التى إتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، كان لها نتائج إيجابية، من حيث توفير الأعداد المناسبة لاحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية الإحتياجات من اللحوم الحمراء، وذلك دون حدوث أى نقص فى الإحتياجات للمواطنين رغم الأحداث العالمية التى تشهدها دول العالم.

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وأكد الصياد أن هذه الأعداد وبالاضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد وكذلك إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبله.

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