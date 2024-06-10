سياسي: مؤتمر الأردن محطة مهمة لإحياء الجهود الإنسانية بغزة وننتظر رسائل حاسمة

قال جمال رائف، الباحث السياسي المتخصص في الشأن الدولي، إن مشاركة مصر في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة المقرر عقده غدًا في الأردن، تؤكد أن الدولة تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين على إيجاد عمل مُجدي تجاه تحريك المسارات الخاصة بالعمل الإنساني أو السياسي لحلحلة الأوضاع الراهنة داخل قطاع غزة.

وأضاف رائف في تصريحه لـ"الوفد"، أن مصر مهتمة طوال الوقت بالعمل بالتوازي سواء على صعيد المحور السياسي أو الإنساني أو الدبلوماسي أو القضائي والمساندة الإعلامية للأحداث في قطاع غزة، ومن ثم لا تفوت أي فرصة للتأكيد على ثوابتها الداعمة للقضية الفلسطينية وإيجاد حشد للرأي العام الدولي لمساندة هذه الجهود المصرية الخالصة لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد الباحث السياسي، أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط تعقيدات داخل المشهد الداخلي لقطاع غزة وأيضًا انسداد للمشهد السياسي الإسرائيلي، فهذه التعقيدات لها ظلال سلبية على الوضع الإنساني داخل قطاع غزة في ظل ارتكاب جيش الاحتلال للمزيد من المجازر.

وتابع: هذا المؤتمر من الممكن أن يكون محطة مهمة لإحياء الجهود الإنسانية ودعم الدور المصري في هذا الإطار خاصة أن معبر رفح من الجانب الفلسطيني مازال معطلًا بسبب تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحتاج لجهود حقيقية لحلحلة المسار الإنساني الذي تأثر بشكل كبير بسبب تعقيدات المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي وأيضا استمرار آلة الحرب العسكرية في حشد الأرواح وتدمير قطاع غزة وقطع سبل الإمداد للمساعدات داخل القطاع.

أما عن دور الأمم المتحدة، قال إن تعطل الأدوات السياسية والأمنية داخل الأمم المتحدة بسبب استخدام الفيتو، ينعكس على دورها في اتخاذ القرار بوقف الصراع، ولكن مازال هناك دورًا إنسانيًا للأمم المتحدة وبالتالي علينا الاستفادة من هذا الدور واستغلال ما يمكن استغلاله لإنقاذ الأوضاع داخل فلسطين.

وأضاف: الأمم المتحدة مازال لديها أدوار إنسانية مهمة من خلال الأونروا وبحث كيفية دعم هذه المنظمة، خاصة مع تراجع بعض الدول الآن في المجتمع الغربي عن وقف تمويل الأونروا، وتفعيل الآلية التي أقرها مجلس الأمن لإدخال المساعدات ورفع العراقيل الإسرائيلية.

أما عن التفكك في الداخل الإسرائيلي، أكد أن إسرائيل تفتقر الآن للإرادة السياسية خاصة مع الانقسامات والاستقالات سواء في صفوف الجيش أو في دوائر صنع القرار الإسرائيلي، بالتالي ينعكس الضعف والوهن السياسي على عدم وجود قرار بوقف إطلاق النار، إذ يستغل اليمين المتطرف ونتنياهو ذلك الضعف السياسي لصالحهم لتحقيق رغباتهم الخبيثة من الحرب في غزة.

واختتم حديثه قائلًا: اعتقد أننا ننتظر الكثير من الرسائل الإنسانية غدًا، التي تدعو المجتمع الدولي لحشد جهوده لإنقاذ المفاهيم العليا لحقوق الانسان التي دائما يتشبث بها الغرب، وأتوقع أن يكون هناك عرض لطبيعة الأوضاع المأساوية داخل القطاع والتأكيد على أهمية دور الأونروا كأحد أهم الركائز الأساسية لدعم المنظومة الإنسانية داخل قطاع غزة وأيضًا التأكيد على أهمية عمل المنافذ البرية لإدخال المساعدات.

ومن المقرر، أن تستضيف الأردن غدًا، المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة في البحر الميت.