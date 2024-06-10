محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بتموين القاهرة لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة توفير كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين ومراعاة أن تقل أسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق، مع ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدى لجشع التجار.

تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال يوم الوقفة وأيام العيد



ووجه محافظ القاهرة بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال يوم الوقفة وأيام العيد وعملها لفترتين لسرعة تلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم والقيام بحلها، مع ربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، مع شن حملات مشتركة مع مديريتي الصحة والطب البيطرى، ومباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد والتأكيد علي التنسيق بين المخابز للتناوب علي العمل خلال أجازة العيد، وكذلك متابعة مستودعات أسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية لسد كل احتياجات المواطنين ومواجهة أى زيادة فى الطلب قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى وخصوصا فى المناطق التى تشهد طلبًا متزايدًا.

يذكر أن اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة، أكد أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة (الآلي، جيركو، السلام، الممتاز، طره، حلوان) للعمل علي مدار اليوم اعتبارًا من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مجازر القاهرة للعمل 24 ساعة وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.