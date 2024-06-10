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الإثنين 10 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

استعدادًا للعيد

استعيدي جمال بشرتك بماسك الكوسا السحري

ماسك الكوسا
ماسك الكوسا

إذا كنت تبحث عن وسيلة طبيعية وفعالة لتنعيم وترطيب بشرتك، فإن ماسك الكوسا يعتبر خياراً ممتازاً، حيث تحتوي الكوسا على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعزز صحة البشرة، بالإضافة إلى خصائصها المهدئة والمضادة للالتهابات.

ويتميز الماسك بسهولة تحضيره وفعاليته في ترطيب البشرة وتفتيحها، وبخطوات بسيطة ومكونات طبيعية، يمكنك الاستمتاع بفوائد الكوسا لبشرتك بطريقة آمنة وطبيعية.

 

ماسك الكوسا

طريقة عمل ماسك الكوسا:

المكونات:

- كوسا واحدة متوسطة الحجم

- ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند (اختياري)

طريقة التحضير:

1. اغسل الكوسا جيداً وقطعها إلى قطع صغيرة.

2. ضع الكوسا في الخلاط واخلطها حتى تصبح عجينة ناعمة.

3. أضف العسل وعصير الليمون إلى العجينة وامزجهم جيداً.

4. إذا كنت ترغب في إضافة الزيت، أضف ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند وامزجهم جيداً.

5. ضع الماسك على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما جيداً.

6. اترك الماسك لمدة 15-20 دقيقة.

7. اشطف وجهك بالماء الفاتر وجففه بلطف.

 

يُفضل استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. 

تحذير: قد يكون لديك حساسية لأحد المكونات، لذا قم بإجراء اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقه على الوجه بالكامل.

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