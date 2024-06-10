صحة الفيوم تنظم تدريبا للأطباء الجدد

عقدت مديرية الصحة بالفيوم، تدريب لتهيئة 170 من الأطباء الجدد للعمل فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مدى ثلاثة أيام حيث تم التدريب على الرعاية الصحية الأساسية وبرنامج طب الأسرة وعلى اللوائح والقوانين وبرنامج المشروطية وغير القادرين والمبادرات الرئاسية وعلى اعمال الطب الوقائى.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض وتحت رعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم وبقيادة الدكتورة نيفين شعبان مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية .

قام بالتدريب من إدارة الرعاية الأساسية كل من الدكتورة امل السيد امين ( منسق برنامج المشروطية وغير القادرين) والدكتورة زينب سعد ( منسق طب الأسرة ومدرب معتمد ) وعبير عطيفى ( مفتشة تمريض ومدرب طب أسرة معتمد).

وقام بالتدريب من إدارة الطب الوقائى كل من الدكتورة نجلاء فتحى ( مسئول مكاتب الصحة ) ومحمد شعبان ( مراقب الترصد بالمديرية ) وتم التدريب بقاعة محسن فتيح بمديرية الشئون الصحية.

برنامج مكافحة الايدز

وفى وقت سابق نظم البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نورهان عبد الوهاب -مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز بمحافظة الفيوم تدريبا تثقيفيا توعويا برعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورشريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية.وبحضور مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة و الدكتورمحمد رمضان -مدير مكتب المبادرات بالمديرية, و أعضاء الفرق الطبيه القائمين بأعمال المبادرات الصحية التابعه للبرنامج مبادرة ماقبل الزواج و مبادرة رئيس الجمهورية لمنع إنتقال العدوى من الأم للجنين و مبادرة الفيروسات الكبدية.

وشمل التدريب التعريف بالمرض وطرق انتقاله وخرافات الانتقال وأماكن تحليل الفيروس وأماكن العلاج , وتناول التدريب ايضا التعريف بطرق التعامل لحالات مابعد الوخز وطريقة توفير الجرعة الوقائية المنوطه بذلك و التعريف وعمل مقارنة للوصم والتمييز التى يتعرض لها المرضى , و تعريف خطوط علاج المرضى والقرار المتخذ لتحديدهم

تم اللقاء بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية .

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