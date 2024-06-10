بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

البث المباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا هو محط اهتمام الجماهير المصرية ، يسعى الفراعنة في هذا اللقاء الهام إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي في مشوار التصفيات، مما يقرّبهم خطوة كبيرة نحو الصعود إلى البطولة العالمية التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا ، وبعد تفوق المنتخب المصري في أول ثلاث مباريات وتحقيق العلامة الكاملة، يتصدرون المجموعة الأولى ويطمحون لمواصلة الأداء المميز.

مشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

يزداد البحث عن البث المباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم بفارغ الصبر. يقدّم موقع «بوابة الوفد» هذه الخدمة للجماهير، مما يتيح لهم متابعة هذا اللقاء الهام والمصيري بين المنتخبين.

تأتي هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الرابع على التوالي. وقد أظهر الفراعنة أداءً رائعًا في التصفيات حتى الآن، حيث فازوا في جميع المباريات الثلاث السابقة، مما مكنهم من تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة. الفوز في هذه المباراة سيقرب المنتخب المصري خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم 2026، الذي سيقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

البث المباشر الذي يقدمه موقع «بوابة الوفد» يتيح للجماهير متابعة جميع لحظات المباراة من البداية وحتى النهاية. هذه الخدمة تضمن أن لا يفوت عشاق الكرة أي لحظة من الأحداث المثيرة والتحديات الكبيرة التي سيواجهها المنتخب المصري.

تعد مباراة مصر وغينيا بيساو فرصة رائعة لمشاهدة الأداء المميز للمنتخب المصري واستمرار تفوقهم في التصفيات. بفضل البث المباشر على موقع «بوابة الوفد»، يمكن للجماهير متابعة كل دقيقة من المباراة الهامة بسهولة ويسر، مما يضيف المزيد من الإثارة والتشويق لهذه التصفيات المهمة.

بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

يزداد البحث عن البث المباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتطلع عشاق الكرة المصرية إلى متابعة هذا اللقاء المرتقب ضمن رحلة تأهل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة ، هذه الخدمة الهامة، مما يتيح للجماهير مشاهدة المباراة بسهولة ودون انقطاع.

تأتي هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية، وهي مباراة حاسمة بالنسبة لمنتخب مصر. بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفراعنة في المباريات الثلاث السابقة وتحقيقهم العلامة الكاملة، يتصدرون المجموعة الأولى ويسعون إلى تحقيق فوز جديد يعزز من فرصهم في التأهل إلى كأس العالم 2026، والذي سيقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

البث المباشر للمباراة ويتيح للجماهير فرصة مشاهدة كل لحظة من اللقاء الهام، ومتابعة الأداء المميز للاعبي المنتخب المصري. يعتبر هذا البث خدمة مثالية لمحبي كرة القدم الذين يرغبون في متابعة مسيرة فريقهم نحو التأهل للمونديال.

تشكل مباراة مصر وغينيا بيساو فرصة ذهبية لمتابعة منتخب الفراعنة وهو يسعى لتحقيق فوز جديد يقربه خطوة إضافية نحو كأس العالم. من خلال البث المباشر، يمكن للجماهير الاستمتاع بمشاهدة المباراة بكل تفاصيلها، مما يزيد من الإثارة والحماس لهذه التصفيات المهمة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

أما موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فسيكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء المقرر على استاد 25 سبتمبر بالعاصمة بيساو.

حكم مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

أما عن حكام مباراة مصر وغينيا بيساو، فمكون من السوداني محمود علي إسماعيل، ويساعده الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفين أونيانجو والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

بطاقة مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

المباراة: غينيا بيساو و مصر

المنافسات: تصفيات كأس العالم للأندية

المجموعة: الأولى

الجولة: الرابعة

الموعد: السابعة مساءً

الملعب: 25 سبتمبر في بيساو

الحكم: محمود علي إسماعيل

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس

تاريخ مباريات مصر وغينيا بيساو

والتقى منتخبا مصر وغينيا بيساو مرة واحدة، كان في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 واستطاع المنتخب المصري الفوز بهدف نظيف سجله محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر في مباراتي تصفيات كأس العالم 2026.

وضم حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري قائمة من 24 لاعبا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات تصفيات كأس العالم 2026 والتي جاءت كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، محمد الشامي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمد شريف، أحمد أمين أوفا.

نتائج منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في المباريات الثلاثة التي خاضها في منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بالفوز على حساب جيبوتي بستة أهداف لهدف، ثم الفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون رد، قبل الفوز على بوركينا فاسو يوم الخميس الماضي بهدفين مقابل هدف.

نتائج منتخب غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

غينيا بيساو لم يخسر أي لقاء له في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد أن تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام بوركينا فاسو في لقاء الجولة الأولى قبل الفوز الصعب على جيبوتي بهدف دون رد، ثم التعادل في لقاء الأربعاء الماضي في الجولة الثالثة سلبيًا في الجولة الثالثة من التصفيات أمام إثيوبيا بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

وجاء ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كما يلي:-

1- مصر (9 نقاط)

2- غينيا بيساو (5 نقاط)

3- بوركينا فاسو (4 نقاط) (+هدفان)

4- سيراليون (4 نقاط) (-هدف)

5- إثيوبيا (3 نقاط)

6- جيبوتي (نقطة)