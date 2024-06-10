عرض ثان بسينما زاوية لفيلم جحر الفئران لمحمد السمان

عقب عرض تجاري أول ناجح بسينما زاوية لفيلم جحر الفئران، حيث استقبله الجمهور بحفاوة شديدة، يشهد فيلم المخرج محمد السمان عرضه الثاني بالسينما يوم الأربعاء 12 يونيو الساعة 9 مساءً، وتعقبه ندوة نقاشية مع المخرج وبطلة الفيلم رنا خطاب.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان عرضه الدولي الأول بمهرجان عمان السينمائي الدولي حيث حصلت رنا خطاب على تنويه خاص، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة.



يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل. الفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر.