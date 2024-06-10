ياسمين الخطيب تتفوق على هيفاء وهبي (صور)

استطاعت الإعلامية ياسمين الخطيب أن تعكس صور جمالية عن المرأة القوية والمثقفه والجملية التي تتميز بشخصيتها المستقله وعلقها المستنير وحضورها الطاغي، فضلًا عن ذوقها الراقي في إطلالاتها الساحرة مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها ورواد السوشيال ميديا.

وتألقت ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة، لتنافس عارضات الأزياء العالميات بجمالها المصري الجذاب، وتسير على خطى النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أختيار الفساتين التي تعكس قوامها الممشوق، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش البايت باللون الأسود، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله الذي أبدع في عكس سحر قوامها بشكل ناعم.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، فضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ياسمين الخطيب

الإعلامية ياسمين الخطيب لها تجارب إعلامية عديدة، وتقدم حاليا البرنامج الاجتماعي "شاي بالياسمين" الذي يعرض على قناة النهار.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

كُتب ياسمين الخطيب

شاركت في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، وأكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب