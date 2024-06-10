خبير: الهجمات الاستيطانية متواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أكد الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن مخيم الفارعة يشهد اقتحامات الآن، بالإضافة إلى هجمة استيطانية متواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتابع “عكة” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنه يوجد حصار مالي واقتصادي خانق، لافتًا إلى أنّه جرى حرق العديد من المنازل في قرى جنوب وشمال نابلس، وغيرها من المناطق الفلسطينية واعتداءات يومية واسعة.



وأشار إلى أن هذه الإعتداءات عشوائية عمليًا من أجل تكريس الرغبة الحقيقية في تعزيز برنامج اليمين في إطار ذلك الائتلاف الذي يشكله نتنياهو قبل أكثر من عامين.



وواصل عكة أن الهجمة في الضفة الغربية متواصلة في أشكال الحصار السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية.

وأتم عكة تصريحاته أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إضعاف السلطة الفلسطينية وقبضتها الأمنية على بعض المناطق التي تسيطر فيها خاصة في المدن الرئيسية التي تؤثر بالضرورة على قدرة الأمن الفلسطينية.

قال مسئول في حركة حماس، اليوم الإثنين، إنهم سيتعاملون بإيجابية مع أي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة.

وفي تصريحاته لوكالة "رويترز"، قال مسئول حركة حماس: "نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة:

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، جولة جديدة في الشرق الأوسط للدفع قدمًا باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي هذه الجولة، وهي الثامنة له في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر، في مصر على أن يتوجه في وقت لاحق الإثنين إلى إسرائيل.

وتهدف هذه الزيارة إلى الدفع باتجاه إقرار مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو.

خلال جولته الشرق أوسطية سيزور بلينكن أيضًا الأردن وقطر قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الأربعاء.

وشهد صباح اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو، قيام قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي بسلسلة اعتقالات بعدد من المدن الفلسطينية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، وداهمت منزل المواطن بلال يامين بقرية تل غرب المدينة واعتقلت نجله محمود، وعاثت بمحتويات المنزل خرابًا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوبا، وفتشت منزلًا وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت قرية برقة شمال غرب المدينة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنين اعتقل الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة شبان من جنين، وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، "بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب احمد علي ابو دخان من قرية فقوعة، والشابين طه شادي ابو صويص، والأسير المحرر مهدي بشناق، من قرية رمانة، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت ضاحية صباح الخير في جنين، وقريتي جلبون وعربونة، وبلدة سيلة الظهر، وشنت حملة تمشيط وتفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان هم: أيهم ابو العدس، ومحمد الطيراوي، وطارق نوفل، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.