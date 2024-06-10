رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يجتمع مع نظيره الفلسطيني بجنيف لمناقشة أوضاع غزة

التقى الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، اليوم ، برئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في غزة ورفح، وكذلك مشاكل العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الذين يعانون من أزمات متعددة وعدم تلقيهم مرتبات.

وأكد إسكندر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في نهج العدوان والاعتداء على الشعب الفلسطيني يعرقل جهود السلام وحل القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بهدف تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية



هذا ويشارك الدكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ومسئول اتحاد نقابات عمال إيطاليا ويل UIL فى الدورة 112 لمؤتمر منظمة العمل الدولية والتى تقام فى قصر الامم المتحدة فى مدينة چنيف بسويسرا ويشارك فيها 5000 مشارك من 180 دولة ويمثلون أطراف العمل الثلاثي وهم الحكومات واصحاب العمل والعمال .



ويناقش المؤتمر مجموعة من ملفات وقضايا العمل فى العديد من دول العالم .

من اهم القضايا التى سيتم مناقشتها هو مشكلة العمال الفلسطينيين فى الأراضي المحتلة وكذلك العمل اللائق وتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق العمال والحد الادنى للراتبات.

والجدير بالذكر مناقشة مشاكل المهاجرين والهجرة والتى سيتم التركيز عليها وتسهيل إجراءات الهجرة المنتظمة وتسهيل دخول المهاجرين الشرعيين الي دول اوروبا وطرح مشكلة يعانى منها المصريين الذين بحوزتهم عقود عمل من إيطاليا ولا يستطيعون الحصول على تأشيرة عمل ولديهم تصريح عمل يسمح لهم بالحصول علي تأشيرة دخول مدتة 180 يوم وللاسف الشديد العمالة لاتجد لها موعد للحصول على التأشيرة ويسقط عليهم التصريح بالرغم من وجود سماسرة سوق سوداء يبيعون المواعيد بأسعار تصل الي مائة الف جنية .