حاكم الشارقة يروي مواقف بحياته في "ذكريات مصرية "

يروي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أحداثًا عاشها ومواقف عايشها بمداد من الوفاء ومن ذاكرة القلم، في كتابه بعنوان " ذكريات مصرية"، وذلك فاء بحق مصر عليه، وإبرازًا لمكانتها لديه.

وقد رواها القاسمي بأسلوب سردي جذاب ، تخالطه المشاعر والعواطف الصادقة، وصدر الكتاب عن منشورات القاسمي ، وهو الإصدار الـتسعون له ضمن سلسلة مؤلفاته في مختلف حقول المعرفة: التاريخ والتحقيق والسيرة والأدب والمسرح.

يتضمن الكتاب مجموعة من الأحداث ذات الصلة بمصر وأهلها، تضم ذكريات عزيزة، منها ذكرياته في الدراسة بكلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1965، وعن قضاءه وقته في مكتبة الانجلو المصرية، منذ أن كان طفل عمره ١٣ عاما.

قال حاكم الشارقة في مقدمة الكتاب : كنت مطالباً من قِبل أصدقائي في مصر ، أن أكتب عن ذكرياتي في مصر ، فاخترت ما تشبعت به النفْس وقُواها الباطنة ، ألا وهو الوجدان في ذكريات مصرية.

تكشف ذكريات حاكم الشارقة عن العديد من المشاريع التنموية والعلمية، التي كانت تراود الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، ثم صارت حقيقة مشهودة، بإصرار كبير ، وعزيمة وجدّ ، وتحكي كيف مرت هذه المشاريع بمراحل التخطيط والتنفيذ ثم جني القطاف وحصاد الثمر.