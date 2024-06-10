فاديه كيوان: أهدي نشيد المرأة العربية إلى كل فتاة من المحيط للخليج

أطلقت منظمة المرأة العربية ظُهر اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 نشيد للمرأة العربية أمام جمع من الإعلاميين والإعلاميات العربيات وبمشاركة رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة عن جمهورية مصر العربية الدكتورة مايا مرسي، وعضوات في المجلس الأعلى، ورئيسة المجلس التنفيذي عن الجمهورية اللبنانية وفاء الضيقة وعضوات من المجلس التنفيذي.

كان من ضيوف الحفل الشيخة فادية سعد السالم الصباح من دولة الكويت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، والدكتورة سالي مبروك من المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.

شارك في حفل الإطلاق الموسيقار الكبير المنتج للنشيد الأستاذ أسامة الرحباني، وكذلك الشاعر كاتب النشيد هنري زغيب، والمغنية جيسي جليلاتي.

وبعد إلقاء التحية على السيدات المؤسسات للعمل العربي المشترك مع مطلع الألفية، وبعد إطلاق تحية إجلال لروح الدكتورة فرخندة حسن والدكتورة بشرى كنفاني والدكتورة تهاني الجبالي، أهدت المديرة العامة للمنظمة نشيد المرأة العربية إلى كل امرأة وكل فتاة من المحيط إلى الخليج .