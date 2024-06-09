غدًا.. منظمة المرأة العربية تطلق أول أغنية للمرأة العربية

قامت منظمة المرأة العربية بإنتاج اول اغنيه للمرأة العربيه تعبر عن لسان حال المرأة العربية وتطلعاتها الأغنيه من تأليف الشاعر هنري زغيب ولحن وتوزيع الموسيقار اسامه الرحباني وغناء المطربه اللبنانيه جيسي جليلاتي وسوف يتم إطلاق الاغنيه غدا الاثنين ١٠ يونيه ٢٠٢٤.

في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر المنظمة بالقاهرة وعبر تطبيق زووم في حفل يُشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء والوزيرات رئيسات الاليات الوطنية للمرأة العربية وممثلو/ممثلات منظمات دولية معنية بقضايا المرأة.

وسوف تُلقي الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة كلمة بهذه المناسبة، كما يتضمن الحدث إلقاء بعض الكلمات من المسؤولين المشاركين.



