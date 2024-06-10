منطقة الدقهلية الأزهرية تحقق مراكز متقدمة فى القراءات والتجويد على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، حصول منطقة الدقهلية الأزهرية على اربع مراكز على مستوى الجمهورية فى أوائل شهادة العالية القراءات، والمركز التاسع فى شهادة إجازة التجويد .

هذا وقد هنأ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية ، الطلاب الفائزين، وتمنى لهم دوام التوفيق، وحثهم على الجد والاجتهاد لتحقيق مراكز أفضل في العام المقبل. ويأتي هذا الفوز نتيجة جهد الطلاب الفائزين والمعاهد

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية بهذا التمثيل المشرف لطلاب الدقهلية، الذي يعكس دعم مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية أن هذه النتائج المثمرة تأتي ثمرةً لحرص رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ، على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات التي تُنمّي مهارات وقدرات الطلاب والطالبات فنياً وعلمياً .