الأب يدهس طفلته تحت عجلات السيارة أمام منزله بالفيوم

شهدت قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية بالفيوم حادث مروع حيث لقيت طفله مصرعها تحت عجلات سيارة ميكروباص ملكية والدها أثناء قيامه بركنها امام المنزل وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بوصول طفله تبلغ من العمر 5 سنوات مقيمة بقرية كفر محفوظ دائرة المركز ، إلى مستشفى طامية المركزي ،مصابة بجروح خطيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى المستشفى وبسؤال أهليتها أكدوا أن والدها لديه سيارة ميكروباص يعمل بها وأثناء عودته من العمل قام بركن السيارة أمام المنزل دون أن يرى طفلتها وأثناء ذلك علا صرخات الموجودين قائلين "حاسب البنت تحت العربية البنت تحت العربية " ودهست السيارة طفلته وغمرت الدماء المكان ،وأسرعوا الحاضرين ليأخذوا الطفلة إلى المستشفى لإنقاذها إلا أنها قد فاضت روحها البريئة لتلقى ربها فور وصولهم المستشفى.

تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم جثمان الطفلة لذويها لدفنها بمقابر العائلة وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر لقي سائق بالفيوم مصرعه ،إثر تعرضه لحادث انقلاب تروسيكل كان يستقله أمام صوامع القمح بمركز طاميه وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من مستشفى طامية المركزي بوصول شاب ، يدعى صاوي طه صاوي 34 سنة جثة هامدة متأثراً بجراحة.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين أنه أثناء نقله أدوات صحية لأحد الأشخاص وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيده أدى إلى فقدانه السيطرة على الترويسكل فانحرف عن مساره و اسفر عن انقلابه بالترعة ونتج عن ذلك وفاة الشاب سائق التروسيكل.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي ،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم الجثمان لذوية ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه وتولت التحقيق.