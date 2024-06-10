بعد نجاح حلبات الفورميلا وان.. هل تدخل مصر عصر الفورميلا قريبا ؟

تعد رياضة السباقات المركبات الميكانيكية وعلى رأسها سباقات الفورميلا وان احد اهم الرياضات السياحية على مستوى العالم ان لم تكن الاهم قاطبة التي تكون عامل جذب سياحي هائل للدول الكبرى التي تتنافس على تنظيم مثل هذه السباقات على ارضها.

وعلى رأس الدول التي عرفت قيمة هذه الرياضة في المنطقة العربية والشرق الاوسط هي دول مجلس التعاون الخليجي التي دخلت مجال تنظيم سباقات الفورميلا وان وغيرها من سباقات الرياضات الميكانيكية منذ حوالي 20 عاما.

والان يوجد على جدول بطولة العالم لسباقات الفورميلا وان 4 حلبات في منطقة الخليج هي حلبة صخير في البحرين وهي صاحبة الريادة حيث نظمت اول سباق للفورميلا وان في المنطقة العربية على حلبة صخير بمدينة المنامة ثم كانت حلبة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة ثم حلبة كورنيش جدة في المملكة العربية السعودية واخيرا حلبة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة .

هذه الحلبات الاربع وهناك حلبة خامسة في الطريق ستكون احد اهم الحلبات على مستوى العالم تنشىء حاليا في المملكة العربية السعودية ضمن مشروع القدية الترفيهي العالمي تضع المنطقة العربية حاليا ضمن اهم المناطق التي تهتم بها منظمة السيارات العالمية ولذلك فأن مصر تعد احد المرشحين وبقوة لدخول هذا المجال الرياضي السياحي الذي يدر عوائد بالمليارات حال اتفاقها مع الاتحاد الدولي لرياضة السيارات ( FIA ) على بنائها حلبة لسباقات الفورميلا وان وفقا لاشتراطات تحددها FIA ويشرف عليها طواقم عالمية متخصصة في بناء مثل تلك الحلبات .

وبالقطع سيتساءل الكثيرين حول اهمية انشاء مثل تلك الحلبات والعائد الاقتصادي منها في ظل التكلفة الكبيرة لانشاء مثل هذه الحلبات ؟ الاجابة تأتي من المتخصصين في مثل هذه الرياضات ان سباقا مثل سباق الفورميلا ليس سباقا رياضيا بالمعنى المفهوم فحلبة سباق مثل حلبة صخير او حلبة ابوظبي او لوسيل او حلبة القدية التي تقوم المملكة العربية السعودية على انشائها حاليا ليست مكان لحدث رياضي مثل سباق الفورميلا وان وانتهي الامر بالقطع لا فالامر لا يقتصر ابدا على السباق بل على العديد من الفعاليات الترفيهية والسياحية المصاحبة له وربما تكون هي التي تضمن دخلا اعلى للدولة صاحبة الحلبة . ايضا الحلبة تتسع الى ما يقرب من 50 الف متفرج في بعض الاحيان و الغالبية الساحقة من الحاضرين ان لم يكن كلهم من خارج الدولة و هم من سياح الدرجة الاولى الذي يقومون بصرف مبالغ كبيرة في الليلة السياحية كما يمكنهم حال اقامة سباق داخل دولة مثل مصر تتمتع بالعديد من المزارات السياحية المتنوعة بخلاف الدول الاخرى ان يتنقلوا بين هذه المزارات وبالتالي دخل كبير للغاية للدولة سنويا من اقامة السباق بخلاف تذاكر دخول السباقات التي تكون مرتفعة الى حد بعيد مما يضمن دخلا مميزا للدولة بخلاف الدعاية الغير مسبوقة التي تحوز بها الدولة خلال اقامة السباق و قبله وبعده .

ايضا تستضيف الحلبة على مدار العام سباقات اخرى مثل سباقات الموتور جي بي و سباقات السيارات الالكترونية والفورميلا 2 و الفورميلا 3 وهو دخل اخر من محبي هذه الرياضات كما يمكن اقامة مضمارات اخرى صغيرة مجاورة لرياضة الكارتنج وهي رياضة سباقات للشباب المبتدء والذي يرغب في خوض مسار احترافي في رياضة سباقات الفورميلا وان مستقبلا .

ايضا هناك العديد من الافكار التي بدأت دول في تنفيذها منها استقطاب شركات سيارات مهتمة بمثل هذه الرياضات لاقامة مجمع صناعي لها بالقرب من منطقة السباق وايضا الشركات التي تقدم خدمات لوجيستية لهذا النوع من الرياضات .

وبالقطع فأن مصر حال وجود قرار من الدولة بانشاء مثل هذه الحلبات يتواجد بها العديد من المناطق القادرة على استقبال مثل السباقات واهمها على الاطلاق منطقة الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة و مدينة رأس الحكمة وسيكون للحلبة دور هام للغاية في وضعها بالفعل على خريطة السياحة العالمية لكن لابد من اتخاذ الخطوة الاولى وهي مخاطبة الاتحاد الدولي للسيارات ( FIA ) بقيادة سائق السيارات السابق الاماراتي محمد بن سليم لانشاء الحلبة في مصر ووضعها في جدول بطولة العالم لسباقات الفورميلا ثم مشوار طويل لانشاء الحلبة لكنها خطوة لابد منها لكي لا تسبقنا اكثر دول موجودة في هذا المجال في منطقتنا الى جانب دول اخرى تسعى لدخوله مثل جنوب افريقيا التي كانت تملك حلبة وموجودة في جدول بطولة العالم للفورميلا وان قبل استبعادها قبل سنوات لعدم استيفاءها الشروط الجديدة للأتحاد الدولي وربما المملكة المغربية .