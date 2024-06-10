مدير الأمن العام السعودي: جاهزون لمنع وردع كل ما يهدد سلامة الحجاج

أكد الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام السعودي أن رجال الأمن جاهزون لمنع من تسول له نفسه المساس بأمن الحج أو أمن المشاعر أو أمن الوطن .

وقال البسامي في كلمته خلال أعمال ندوة الحج الكبري في نسختها ال 48 بمكة المكرمة ، والتي أوردتها قناة "الاخبارية" السعودية اليوم الاثنين - إن رجال الأمن وقوات أمن الحج جاهزة لردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر على سلامة الحجاج .

وأضاف أن هناك سلسلة من الاجراءات تقوم بها الجهات الامنية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن تبدأ مراجعة الخطط التي تم تنفيذها في السنوات الماضية وتنتهي باقرار خطط أقرها وزير الداخلية ومن ثم تأخذ مسار التنفيذ .

وأكد أهمية مراجعة إيجابيات وسلبيات هذه الخطط والعمل على تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات ، مشيرا الى أن العمل الأمني متكامل بدءا من الدخول الى المنافذ الحدودية واستقبال قوافل الحجاج عن طريق المنافذ البرية أو البحرية او الجوية ومرافقتهم في كل مناسك الحج .

ولفت الى أنه يتم مراعاة المخاطر في كل عمل تنظيمي أو أمني وتحليل تلك المخاطر ومعرفة مستوى الاحتمالية والأثر ، منبها الى أن العمل الأمني في منطقة مكة المكرمة وفي المدينة المنورة عمل استثنائي نظرا لوجود الحشود المليونية والتي لا يوجد مثيلها في العالم .