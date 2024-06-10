مهرجان ألف للموسيقى العربية الحديثة| موعد ومكان حفل راغب علامة

يشارك الفنان راغب علامة في فعاليات مهرجان ألف للموسيقى العربية الحديثة في دورته الأولى، والتي تقام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

موعد حفل راغب علامة في مهرجان ألف الموسيقي 2024

يقام حفل راغب في الرابع من يوليو على أحد مسارح الدار البيضاء، وسيتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

فعاليات مهرجان ألف للموسيقى العربية الحديثة 2024

يأتي مهرجان ألف في نسخته الأولى نجوم الغناء في الوطن العربي، في تجربة غامرة حيث تتلاقى الثقافة والفن والموسيقى في أجواء ساحرة، وذلك خلال يومي 4 و 5 من شهر يوليو المقبل.





يستضيف مهرجان ألف أسماء لامعة في الأغنية العربية، وهم راغب علامة، ميريام فارس، سيف نبيل، حاتم عمور، دي جي أصيل .



تقام فعاليات ألف في قلب الدار البيضاء بالمغرب، في حديقة أنفا الفاخرة، ويوفر المهرجان تجربة غامرة حيث تتلاقى الثقافة والفن والموسيقى في أجواء ساحرة.

موازين إيقاعات العالم.. فعاليات غنائية ضخمة في المغرب



كما تستقبل مدينة المغرب المهرجان الغنائي الشهير"موازين..إيقاعات العالم" في دورته 19، ويستضيف أصواتًا غنائية للمرة الأولى، على أكبر مسارح العاصمة المغربية الرباط.



تأسس مهرجان موازين.. إيقاعات العالم عام 2001 وينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، موعدًا مهمًا بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم.



كشفت جمعية مغرب الثقافات انطلاق مهرجان موازين، في بيان رسمي جاء فيه، "يسر جمعية مغرب الثقافات أن تعلن لجمهور موازين أن المهرجان سيستأنف فعالياته اعتبارًا من سنة 2024 لتلبية تطلعات عشاق المهرجان الذين يتوقون لعودة هذا الحدث الفريد الذي لا محيد عنه، على مفترق طرق جميع الثقافات .



ويخصص موازين أيضًا أزيد من نصف برمجته لمواهب الساحة الفنية الوطنية. كما يتيح المهرجان الحامل لقيم السلم والانفتاح والتسامح والاحترام، ولوجًا مجانيًا لـ 90 في المائة من حفلاته، جاعلًا من ولوجية الجمهور مهمة أساسية.



يشكل مهرجان موازين، الذي تأسس سنة 2001 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يُنظم من طرف جمعية مغرب الثقافات، الموعد الأبرز لعشاق الموسيقى من خلال استقباله خلال السنوات الأخيرة لجهور يقدّر بأزيد من مليوني ونصف المليون. باعتباره فرصة للاكتشاف والتبادل، يستقبل المهرجان سنويا بمدينتي الرباط وسلا أبرز الأسماء في الموسيقى العربية والإفريقية والدولية وكذا أفضل الفنانين المغاربة.



ويمثل المهرجان فرصة مهمة للموسيقيين والمغنيين المغاربة لاسيما الشباب لإبراز مواهبهم. يشكل مهرجان موازين حدثًا ثقافيًا بامتياز، بحيث يدعم قيم المملكة المتمثلة في التسامح والانفتاح والاحترام والحوار، كما يسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي عبر تشجيع نشاط المهنيين في قطاع السياحة وتطوير المهن المرتبطة بالموسيقى ونشاط المهرجانات. ووفاء منه تجاه القيم التي أُسس عليها، يسهم موازين في جعل الثقافة أكثر ديمقراطية بالمغرب وذلك بفضل الدخول المجاني لـ90 بالمائة من العروض سنويًا. إذ مكن هذا الالتزام الدائم من استقبال أزيد من مليوني ونصف مليون متتبع خلال السنوات الأخيرة والبصم عن مكانته كثاني أكبر مهرجان موسيقي بالعالم والأول بالقارة الأفريقية.