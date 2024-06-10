إرتياح بين طلاب الثانوبة العامة بالدقهلية لسهولة إمتحانى التربية الوطنية والدينبة

إنتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيه بالدقهلية من أداء إمتحانى التربية الوطنية والتربية الدينية فى إمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والذى بدأ فى التاسعة صباحا ولمدة 4 ساعات تخلله نصف ساعة للراحة وقد سادت حالة من الإرتياح بين الطلاب عقب خروجهم من لجان الإمتحانات وعبروا عن فرحتهم بسهولة إمتحانى التربية الوطنية والتربية الدينية .

وقالت عبير محمود شعبة ادبى الامتحان جاء سهلاوالأسئلة مباشرة.ولكن المشكلة في طول الامتحان وعدم تناسبه مع الوقت .

وشاركها الرأى شريف العطافى علمى علوم الإمتحان جه من المنهج والأسئلة واضحة ومباشرة وجاءت من كتاب المدرسة.

وائل محسن أكد أن الأمتحان سهل بس الأسئلة طويلة والملاحظين قاموا بتوزيع أوراق الأسئلة بعد بدء الوقت الأصلى للامتحان بعشرة دقائق

أدى طلاب لثانوية العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بشعبتيه بالدقهلية بشعبتيه بالدقهلية اليوم الأحد إمتحان اللغة العربية بماراثون إمتحانات العام الدراسى

واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ٥٦ ألف و٢٩٩طالب وطالبة، موزعين(٣٧٤٩٢ بالقسم العلمي شعبة العلوم، و٨٠٣٠ بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و١٠٤٤٩ بالشعبة الأدبية، و١٣١ دمج و٩ مكفوفين و٢ بالجنة الأورام و٦ بالجنة سجن جمصة و٣٢٣ طلاب التعليم الدولى امام ١٥٠ لجنه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى ١٥٤ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية .

كما أكد وكيل الوزارة أنه طبقاً لتوجيهات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع كلا من مديرية أمن الدقهلية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة، والتنسيق مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، ومديرية التموين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.

و أكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان، مؤكداً أنه تم التنبيه علي جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان بوقت مناسب، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه على جميع الملاحظين بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرصتنطلق غداالإثنين امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024. بالمواد غير المضافة للمجموع،