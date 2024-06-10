"الوفد" ترصد فرحة طلاب ودموع أولياء الأمور بالإسكندرية في أول أيام الثانوية العامة

سيطرت حالة من الفرح والدموع بين اولياء الامور وطلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من اللجان ومشاهدة اوجه ابناءهم وهى تبتسم مطمئنين اسرهم قائلين " الحمد لله الامتحان سهل " هده هى اول كلمات رددها الطلاب فور خروجهم من اللجان ومن فرحة اولياء الامور قاموا باحتضان ابناءهم فى حالة من الفرح والدموع قائلين الحمد لله داعين ان تكون كل الامتحانات مثل اليوم .

وكانت قد شهدت لجان امتحانات طلاب وطالبات الثانوية العامة افتراش اولياء الامور ارصف اللجان يحملون المصاحف ويقومون بالدعاء لابناءهم وتنتابهم حالة من القلق والخوف من الامتحان .

وكان قد انهى طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024 بمحافظة الاسكندرية امتحان مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية ضمن امتحانات الثانوية العام لعام 2024، والتي انطلقت اليوم بمحافظات الجمهورية، حيث عبر جميع الطلاب عن فرحتهم وسعادتهم بالامتحان الذي كان في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية نقاط من خارج المقررات الدراسية، كما أن الوقت كان كافيا للإجابة على الامتحان.

رصدت الوفد حالات الفرح والحزن التى عاشها طلاب الثانوية العامة واولياء الامور

وقالت " نعمة السيد " ولية امر احد الطالبات

وهى تبكى من الفرحة الحمد لله ان بدايتها ماسك ان شاء الله تكون جميع الامتحانات سهلة للطلاب بنتى تعبت كثير مند بداية العام وكنت خايفة عليها والقلق كان سوف يقتلنى وشعرت بالارتياح عقب انتهاء الامتحان وخروجهم اول شئ نظرت الى وجهها وعندما وجدتها تبتسم قلبى ارتاح املى كبير ان الامتحانات تكون ميسرة ونجلتى تحصل على المجموع العالى لتدخل كلية الطب ان شاء الله .

وفى مشهد اخر قامت الطالبة نسمة احمد بتقبيل يد والدتها عقب خروجها من لجنة الامتحان الثانوية العامة وتقوم باحتضانها وتعم وجهها الفرحة قائلة :الامتحان الحمد لله سهل التربية الوطنية والتربية الدينية، ونامل ان تكون باقى الامتحانات سهلة ونحصل على اعلى الدرجات انا واسرتى تعبنا كثير واجهتدهما معى فى المصاريف والدروس واملى فى ربنا ان يعوضهم خير فى كل دلك .

وقالت الطالبة ياسمين احمد إن الامتحان كان سهل وفي متناول الطالب المتوسط، وأن التربية الدينية رغم أنها من المواد التي لا تضاف للمجموع إلا أنهم يحرصون على مذاكرتها لأنها مادة نجاح وسقوط، وأكدت أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة وواضحة ومن المنهج.

“ ومن لجنة البنات الى لجان الطلاب الثانوية العامة ”

قال الطالب محمد ياسر لجنة مدرسة العروة بشرق

أن الامتحان سهل وفى متناول الجميع، مؤكدين أن امتحان التربية الوطنية جاء سهلًا وفى مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان كافياً، معبرين عن ارتياحهم لسهولة الامتحانين .

أكد محمود أحمد، أن امتحان التربية الوطنية يعتبر بداية مبشرة للطلاب لسهولته، وامتحان التربية الدينية كان سهل في مستوى الطالب المتوسط وكانت الأسئلة مباشرة وواضحة، وكذلك التربية الوطنية.،تربية الوطنية كان سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، كما أن امتحان الدين كان يوجد به بعض النقاط الصعبة تميز الطلاب المتفوقين ولكن الامتحان في مجمله مناسب لكل الطلاب والمستويات

وقالت الطالب عبد الرحمن السيد إن امتحان التربية الدينية جاء في مستوى الطالب المتوسط وكان سهلا للغاية لذلك لم نأخذ وقتًا طويلاً في الحل والأسئلة كانت مُباشرة للغاية. أن امتحان التربية الوطنية جاء بصورة مُيسرة للغاية دون الخروج عن المذكرات المدرسية ونأمل أن تأتي باقي الامتحانات في هذا المستوي، لكي نخرج سعداء من الامتحانات.

من جهته، قال الدكتور عربي أبوزيد، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54 ألفا و502 طالب منهم 17 ألفا و455 طالبا بالشعبة الأدبية، و24 ألفا و280 طالبا لشعبة العلوم، و105 آلاف و65 طالبا لشعبة الرياضيات وألفين و202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وأضاف أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب أو اللجان، وان اليوم الأول مر بسلام وهدوء دون منغصات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم (22) الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف الجهود كافة التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية، بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

مؤكدًا متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.