محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية.

وأوضح محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بأنه تم تحديد مجموع ٢٤٠ درجة لقبول الصف الأول الثانوي العام، و٢١٠ درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

وأضاف أن درجات تنسيق الثانوي العام، تم تحديدها، وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري، حيث تم قبول ٥٠٪ من الناجحين والبالغ عددهم ١١٧٧٥ طالبًا ( منتظم وخدمات مسائية) من إجمالي ٢٣٥٥٠ ناجحًا في امتحانات الدور الأول.

وعلى جانب أخر، تم تحديد مجموع ٢٣٠ للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات و٢٣٠ درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات و٢٢٠ تخصص معدات ثقيلة و٢١٥ للأقسام الميكانيكية.

كما حُدِدت ٢١٥ درجة لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين و٢٢٤ لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات ماعدا التجميل ٢٠٥ درجة، والزخرفية الصناعية بنات ٢١٠ درجة ومدرسة المعمارية الصناعية العسكرية بنين ٢٠٨ درجة و٢٠٥ درجة لمدرسة السلام الزخرفية الصناعية العسكرية بنين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، ماعدا بالمدارس التالية ومنها المدارس الغير ممثلة في الإدارات مثل (تكنولوجيا المعلومات - الإسماعيلية المعمارية الصناعية - الفندقية التجارية-المعدات الثقيلة- الفنية لاستصلاح الأراضي الزراعية) يمكن للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية التقدم لها من أي إدارة تعليمية.

وأكد أن من يتخلف عن التقديم خلال تلك المرحلة يمكنه التقديم خلال المرحلة الثانية عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان الدرجات.