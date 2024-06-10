مايا مرسي تشارك في إطلاق أول أغنية للمرأة العربية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومي للمرأة فى إطلاق أغنية المرأة العربية التى أنتجتها منظمة المرأة العربية للتعبير عن مكانة ودور المرأة العربية، بالإضافة لدعم النساء العربيات وإبراز دورهن، وتسليط الضوء علي قضاياها ، بحضور الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والوزيرات رئيسات الآليات الوطنية للمرأة العربية وممثلي الدول الأعضاء، الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، والكاتب هنرى زغيب،عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي كلمتها عبرت الدكتورة مايا عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات إطلاق أول أغنية للمرأة العربية موجه الشكر لمنظمة المرأة العربية على فكرة إطلاق أول أغنية خاصة للمرأة العربية تعبر عن قضاياها والتحديات التي تواجهها .. كما تعبر عن تطلعاتها.



وقالت د مايا: ويتزامن اطلاق الأغنية مع ما تمر به المرأة في العديد من الدول العربية من تحديات على مستويات مختلفة .. فلطالما كانت هي الطرف الأكثر تضرراً ومعاناة من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة وما تعانيه المرأة الفلسطينية الآن يمثل جميع أشكال التحديات التي تواجه المرأة في ظل الحروب على الإطلاق..على مدى أكثر من مائتي يوم متواصلة.

وأضافت وأتمنى أن يأتي اليوم على منطقتنا العربية دون نزاعات أو حروب أو احتلال، وأن تنعم دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها (القدس) وأن ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام.

كما أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة على الرسالة السامية للفن باعتباره احد أدوات القوى الناعمة في اى مجتمع .. علاوة على أنه يعد لغة عالمية .. عابرة للحدود .. و كان ومازال وسيلة لتحقيق تقدم المجتمعات ونهضتها .. علاوة على دوره الفعال في الحفاظ على التاريخ والهوية.. والقضاء علي الأفكار السلبية التي تعوق تحقيق هذا التقدم.

وقدمت د. مايا الشكر والتقدير إلى الموسيقار الكبير أسامة الرحباني لدعمه لفكرة الأغنية وإقباله على انتاجها وتلحينها وتوزيعها مما يؤكد ايمانه ودعمه لقضايا المرأة وهو أحد أعمدة المدرسة الرحبانية العظيمة في تاريخ الموسيقى العربية بما تحمله معها من "هوية" خاصة جعلتها متفردة ومميزة دائمًا.