استعدادات مديرية الطب البيطري بالبحيرة لإستقبال عيد الأضحى المبارك

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم مدير الطب البيطرى بالبحيرة بإتخاذ عدة إجراءات للإستعداد لعيد الأضحى المبارك وذلك بإستمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً إعتبارا من أول شهر ذو الحجة المبارك وحتى آخر أيام العيد مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد.

والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على إصلاح أي أعطال بها فوراً من خلال لجنة مختصة مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والإحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية.

ووجه مدير مديرية الطب البيطري، مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة (التموين ومباحث التموين والشرطة) بمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكذلك المتابعة المستمرة والمشتركة بالمرور على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعة كافة الأعمال الأخرى.هذا وقد وجهت الدكتورة / نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد بمديرية الطب البيطري بالبحيرة وإستمرار تواجد فريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى أية شكاوى او حالات اشتباه بأى أمراض أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بالمراكز تعمل على مدار اليوم .