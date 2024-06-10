مفتي السعودية: المملكة سخرت كل إمكاناتها ليؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة

أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أن المملكة سخرت كل إمكاناتها لكي يؤدي الحجاج والمعتمرون نسكهم بكل يسر وسكينة.

جاء ذلك- وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين في كلمته خلال أعمال ندوة الحج الكبري بمكة المكرمة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد الماجد، أمين عام هيئة كبار العلماء بالسعودية .

وقال آل الشيخ، إنه تم إصدار الأنظمة والتعليمات المتعددة التي ترتب أوضاع الحجيج منذ رغبة الحاج في الحج مرورا بوصوله إلى المملكة وتنقلاته في أداء شعائره حتى عودته دياره ووطنه.

وأوصى الحجاج بمراعاة تلك الأنظمة وأن يعلموا أن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، موضحا أن هذه الأنظمة تم وضعها تعظيما لشعيرة الحج وتمكينا للحجاج والعمار من أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة.

السعودية توفر شرائح إنترنت لضيوف الرحمن وقطار المشاعر المقدسة يستعد لنقل آلاف الحجاج

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية، شرائح جوال شاملة "بيانات واتصال" هدية لضيوف البرنامج طوال رحلة مناسكهم؛ بهدف التسهيل على ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والتواصل مع ذويهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن وزارة الشؤون الإسلامية سلمت الحجاج شرائح الجوال لحظة وصولهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، في بادرة تسهّل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم في بلدهم الأم والاطمئنان عليهم ، ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية طوال رحلة مناسك الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال المباشر مع ذويهم، ليعيشوا معهم لحظات الحجّ وأجوائه الروحانية، وما ينعمون به في المملكة العربية السعودية من راحة وأمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المتنوعة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين. وفي السياق ذاته ..أستعد قطار المشاعر المقدسة لنقل آلاف الحجاج خلال موسم الحج لتسهيل وصول الحجاج بيسر وسهولة لأداء مختلف المناسك في وقت قصير .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية يُسهم قطار المشاعر في تطوير وتنظيم انتقال ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة، مما يُثري تجربتهم ويجعل أداء مناسكهم أكثر سلاسة وراحة.

ويتكون قطار المشاعر المقدسة، من 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، ترتبط بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومتراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 72 ألف راكب بالساعة في الاتجاه الواحد، ويهيئ أكثر من 2000 رحلة؛ تعمل على تسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من مواقعهم وإليها.

وتبلغ سرعة القطار 80 كيلومتراً في الساعة ويستطيع قطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة عشرين دقيقة، ويتكون أسطول قطار المشاعر المقدسة من 17 قطاراً، تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد ثلاثة آلاف راكب، في حين أن سعة القطار المقعدية تبلغ 20٪ من مجموع ركابه، لتبلغ بذلك طاقة قطار المشاعر المقدسة الاستيعابية 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، ويسهم في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج في حركته لنقل الحجاج بين مختلف المشاعر المقدسة.