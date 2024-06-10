الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستضيف المفكر الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج

اجتمع ممثلي الجاليات في (50) دولة من مختلف قارات العالم والمفكر الإستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج عبر منصة زوم في ندوة بعنوان"التحديات والمستقبل الواعد ".

تحدث فيها اللواء د. سمير فرج عن الموقف الاستراتيجي على الحدود المصرية وعن امكانات الجيش المصري وتعديل مبادرة كامب ديفيد وعن مساهمات القوات المسلحة في الحياة المدنية والاشراف على التعمير وثورة الانشاءات والثورة الخضراء وتعمير الصحراء التي تقوم بها شركات المجتمع المدني .

في بداية اللقاء رحب المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس الادارة بالضيف الكبير الذي يحل ضيفاً للمرة الأولى حيث يعتبر الاتحاد العام للمصريين في الخارج هو الجهة المعنية بشئون المغتربين في مصر حيث قال في كلمته " أن الاتحاد العام يتشرف بوجودكم كواحد من الرجال العظماء الذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن في سائر المحافل ، وتمتعكم ايضا بالقبول والسهولة في الأداء قد ساعد أبناء الخارج في فهم صحيح الحقائق وتوضيح بعض الامور الغائبه عنهم ، وقد تم عرض فيديو مدته (٨) دقائق عن حياة اللواء د.سمير فرج وتدرجه في السلك العسكري والدبلوماسي والحياة العامة .

وقد شارك الحضور باستفسارات لا تخلو من هموم المصريين في الخارج ورغبتهم في أن تحتضن الدولة الكيان الشرعي بدلا من الجمعيات الوهمية التي لا تؤدي الغرض من كونها تمثل المصريين في الدول التي تقيم فيها، وقد توجه العديد من الحضور من الولايات المتحده وبريطانيا والمانيا والسعودية والكويت ببعض الاسئلة التي أجاب عليها اللواء د.سمير فرج حول موضوع الندوه التي لاقت سعادة من الجميع وقد تم عرض الندوة التي استمرت ساعتين على صفحة الاتحاد العام للمصريين في الخارج على الفيس بوك وبعض منصات اليوتيوب .

هذا وقد أعد اللقاء وأشرف عليه اللجنة الاعلامية بالاتحاد العام للمصريين في الخارج وكان في التقديم والاخراج د. ماك شرقاوي من ستوديوهات امريكا وفي الماده الفيلمية وعرض الوثائق م. مرفت خليل والإعداد والاشراف العام علاء سليم الامين العام من الكويت .

وفي سياق منفصل، هنأ الإتحاد العام للمصريين في الخارج الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة إعادة تكليفة لتشكيل الحكومه وعلى ثقة فخامة الرئيس وجاء في التهنئة " ان نجاح كبير تحقق خلال توليكم رئاسة الوزراء في عهد جديد وجمهورية جديدة ،فالشكر والتقدير للحكومة المستقيلة، فقد بذلت جهوداً كبيرة وحققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والأزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي " .

كما جاء في برقية التهاني لدولة رئيس مجلس الوزراء "والإتحاد العام للمصريين في الخارج بكافة فروعه في كل أنحاء العالم وكل المنتسبين إليه يعرب عن تمنياته بالتوفيق لكم في اختيار الأعضاء الجدد للحكومة من ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات التنموية التي تخدم كافة أبناء الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية وذلك وفقاً للرؤية الطموحة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة القادمة لوضع مصر فى مكانتها التى تستحقها وسط الدول المتقدمة.

والإتحاد العام للمصريين في الخارج إذ يشد على أيديكم ويبارك خطاكم يتمنى تشكيل مجلس وزراء جديد حسب الكفاءة والخبرة التي تلبي مصالح الدولة بعيداً عن أية مكاسب اجتماعية أخرى ، وزراء يسعون لتحقيق الخدمات القصوى لأهلهم في مصر وخارجها فما زال لدى أبناء مصر في الخارج تحديات كبيرة وطموحات عظيمة قادرة على إحداث الفرق بشرط وجود المناخ المناسب لهؤلاء وجعل الحكومة توفر مناخاً جاذباً للمستثمرين وأصحاب المال والأعمال منهم ، وكذلك تمكين الدولة منهم فهم سفراء للوطن في الخارج وعاملاً هاماً لجذب الأموال والمدخرات ، ومصدراً هاماً لتصدير القوى المصرية الناعمة وهي الأدوات التي لا يملك مقوماتها إلا أبناء الوطن في الخارج ".

هذا وقد تمنى الاتحاد العام للمصريين في الخارج التوفيق لدولة الرئيس في مهام التكليف والاختيار وتحقيق طموح وآمال الشعب المصري .

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