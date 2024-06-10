الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تريزيجيه يقترب من قائمة المنتخب الأولمبي في باريس

تريزيجيه لاعب منتخب
تريزيجيه لاعب منتخب مصر

أصبح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أقرب اللاعبين فوق السن للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

txt

تريزيجيه يعزز تقدم مصر أمام بوركينا فاسو بهدف ثاني


ويبحث المدرب ميكالي عن مدافع ولاعب جناح وحارس مرمى، لاختيار ثلاثة لاعبين في قائمة المنتخب الأولمبي، وأصبح تريزيجيه الأقرب بعد مستوياته المميزة مع المنتخب في المباريات الأخيرة.
وحقق المنتخب الأولمبى الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
 

الجريدة الورقية