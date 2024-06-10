تريزيجيه يقترب من قائمة المنتخب الأولمبي في باريس

أصبح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أقرب اللاعبين فوق السن للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس 2024.



ويبحث المدرب ميكالي عن مدافع ولاعب جناح وحارس مرمى، لاختيار ثلاثة لاعبين في قائمة المنتخب الأولمبي، وأصبح تريزيجيه الأقرب بعد مستوياته المميزة مع المنتخب في المباريات الأخيرة.

وحقق المنتخب الأولمبى الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

