الهدوء عنوان أول أيام إمتحانات الثانوية للمواد الغير مضافة بالبحيرة

وسط حالة من الهدوء انطلقت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، حيث يشهد اليوم الأول من الامتحانات أداء طلاب الشعبة العامة لامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وهما من المواد التي لا تضاف الى المجموع، ويؤدي اليوم الطلاب امتحان التربية الدينية في الفترة الأولى بداية من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى الساعة ١٠.٣٠ صباحا.

كما تشهد الفترة الثانية من امتحانات أولى أيام الثانوية العامة أداء الطلاب لامتحان مادة التربية الوطنية خلال الفترة من ١١.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٣٠ ظهرا وخلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بالمديرية أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى انتظام انطلاق وبدء الامتحانات في يومها الأول دون أي مشاكل أو شكاوى تؤثر، حيث وصلت الأوراق الخاصة بالأسئلة والاجابة في مواعيدها المقررة، كما تم فتح اللجان وانتظام دخول الطلاب دون أي مشاكل حيث لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى ذات تأثير كما انطلقت الامتحانات في حالة من الهدوء.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب.

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم – 2311 علمي رياضة – 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.