القطاع المصرفي الأمريكي يسجل خسائر غير محققة بقيمة 517 مليار دولار.. فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "القطاع المصرفي الأمريكي يسجل خسائر غير محققة بقيمة 517 مليار دولار".

خسائر القطاع المصرفي الأمريكي:

وقال التقرير: "لا زال قطاع المصارف في أكبر اقتصاد في العالم يعاني بفعل الضغط المتزايد على أسعار الرهن العقاري والارتفاع القياسي في أسعار الفائدة ما أسفر عن تسجيل القطاع المصرفي خسائر غير محققه بقيمة 517 مليار دولار".

وأضاف: "وبحسب مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية استمرت أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم القساسي بالضغط على قطاع البنوك الأمريكي بشكل كبير حتى بعد مرور أكثر من عام على انهيار بنك سيليكون فالي، حيث ارتفع عدد البنوك المدرجة في قائمة البنوك المتعثرة التي حصلت على تصنيف 4 أو 5 من 52 بنكا في الربع الرابع من عام 2023 إلى 63 في الربع الأول من عام 2024".

وتابع: "ومنذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022 تسارعت الخسائر غير المحققة في القطقاع المصرفي الأمريكي بشكل قياسي للربع التاسع على التوالي، ليشهد الربع الأول من 2024 زيادة قدرها 39 مليار دولار للخسائر غير المحققة على الأصول لتصل إلى 517 مليار دولار".