ماكرون: الفرنسيون سيختارون بشكل صحيح في الانتخابات المبكرة

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن الشعب الفرنسي قادر على الاختيار بشكل صحيح في الانتخابات المبكرة التي ستجرى في فرنسا خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الأحد حل الجمعية الوطنية في البلاد (البرلمان) وتنظيم انتخابات جديدة، ستجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو الجاري.

وأكد ماكرون أن قرار حل البرلمان الفرنسي جاء بعد نتائج الانتخابات الأوروبية، وقال: "نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، ولا تصب في مصلحة حكومتي".