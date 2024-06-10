الإثنين 10 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ماكرون: الفرنسيون سيختارون بشكل صحيح في الانتخابات المبكرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن الشعب الفرنسي قادر على الاختيار بشكل صحيح في الانتخابات المبكرة التي ستجرى في فرنسا خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

 

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الأحد حل الجمعية الوطنية في البلاد (البرلمان) وتنظيم انتخابات جديدة، ستجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو الجاري.

وأكد ماكرون أن قرار حل البرلمان الفرنسي جاء بعد نتائج الانتخابات الأوروبية، وقال: "نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، ولا تصب في مصلحة حكومتي".

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