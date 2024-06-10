تباينت أسعار الفاكهة الصيفية في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو، وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية سعر الفاكهة صباح اليوم حيث وصل سعر المانجو ل 25 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم 10-6-2024

سعر المانجو الزبدية من 20 لـ 25 جنيها.

سعر المانجو البلدي من 20 لـ 25 جنيها.

سعر المانجو الصديقة من 22 إلى 28 جنيها.

سعر المانجو الجولك من 22 لـ 28 جنيه.

أسعار العنب

سعر العنب البناتي الأصفر والأحمر من 15 لـ 35 جنيه.

سعر العنب الأسود والكرمسن من 25 لـ 35 جنيه.

أسعار البطيخ

سعر البطيخ (8:10 كيلو) من 64 لـ 80جنيها.

سعر البطيخ (6:8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيه.

سعر البطيخ (4:6 كيلو) من 24 لـ 36 جنيها.

أسعار الفاكهة

سعر كيلو التفاح المصري من 16 إلى 32 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه.

سعر البرتقال الصيفي بين 4 لـ 6 جنيه.

سعر اليوسفي من 6 لـ 11 جنيهات للكيلو.

أسعار المشمش

سعر مشمش عمار من 20 لـ 40 جنيه.

سعر مشمش فيومي من 10 لـ 20 جنيه.

سعر المشمش الصحراوي من 20 لـ 40 جنيه.

سعر مشمش سويسي من 10 لـ 20 جنيه.

أسعار البرقوق

سعر برقوق هوليو من 25 إلى 55 جنيه.

سعر برقوق سكري من 15 لـ 35 جنيه.

سعر البرقوق الياباني من 15 إلى 35 جنيه.

سعر البرقوق الانجليزي من 15 إلى 35 جنيه.

سعر برقوق سنتا روزا من 25 إلى 55 جنيه.

سعر الخوخ البلدي العريشي من 10 لـ 50 جنيها.

سعر الكانتلوب من 5 لـ 9 جنيها.

سعر الشمام من 8 إلى 14 جنيه.

سعر بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيها.