توافد طلاب الثانوي الأزهرى والثانوية العامة على لجان الإمتحانات بالاسكندرية

بدء طلاب القسم العلمى بالثانوية الازهرية، اليوم الاثنين امتحان مادة الاستاتيكا ومدة الامتحان ساعتين على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وتفتح اللجان الامتحانية أبوابها على مستوي الجمهورية، لاستقبال توافد طلاب الثانوية الازهرية، مع اتخاذ إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشية بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، وتأمين اللجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية على جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

وفى سياق متصل انطلق صباح اليوم الاثنين مارثوان امتحانات الثانوية العامة وبدأ طلاب الثانوية العامة 2024، التوافد على اللجان لأداء امتحاني الدين والتربية الوطنية، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الدين في تمام الساعة الـ9 صباحًا داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

في أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، تفتح اللجان الامتحانية أبوابها والبالغ عددهم 1981 لجنة على مستوي الجمهورية، لاستقبال توافد طلاب الثانوية في الثامنة من صباح اليوم الإثنين، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشيه بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.