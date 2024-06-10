لطلاب الثانوية العامة.. أدعية تيسير الامتحانات.. تعرف عليها

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ ..ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم الاثنين بالمواد الغير مضافة للمجموع حيث يؤدي اليوم الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية في اللجنة الأولى والتربية الوطنية في اللجنة الثانية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل ل 745086( طالبا و طالبة، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

ويبحث العديد من الطلاب عبر محرك البحث"جوجل" عن أدعية تيسير الامتحانات قبل التوجه للجان الامتحانية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الاتي أدعية تيسير الامتحانات في سطور:

اللهم يا معلم موسى علمني، ويارب يا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب، يارب اجعل ألستنا عامرة بذكرك خلال هذه الساعة، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك يا الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

يارب ألهمني الصواب في الإجابة، وبلغني أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع على ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، يارب لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب.

اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.، يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا ونصيرًا.