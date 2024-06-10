مصرع شاب في سباق للدراجات النارية بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" أثناء قيامه بسباق للدراجات النارية مع مجموعة من الشباب بطريق بحيرة قارون فى نطاق مركز سنورس ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية ،مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بوقوع حادث انقلاب عدد من الدراجات النارية بطريق بحيرة قارون ووجود متوفي.

فور البلاغ انتقلت اجهزة الأمن و سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن مجموعة من الشباب نظموا سباق بالدراجات النارية الخاصة بهم بطريق بحيرة قارون دائرة المركز ، وأثناء السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد أحد سائقي الدراجات النارية أدى ذلك إلى فقدانه السيطرة على الدراجة مما اسفرعن انقلابها ،ونتج عن ذلك وفاة محمود السيد عيسى الشافعي من قرية وليده -مركز سنورس.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة والتي امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وتسليمها لذويه عقب الإنتهاء من استخراج تصريح الدفنه وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقي صبي بالفيوم مصرعه، اثر نشوب حريق في سوبر ماركت اثناء تواجده لشراء حلوى فى قرية فيدمين التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة سنهور القبليه .تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالفيوم،قد تلقت إخطارًا بتلقى شرطة النجدة بلاغ بـ اندلاع حريق كبير في سوبر ماركت بناحية قرية فيدمين التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة سنهور القبليه.

على الفور، انتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، و تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المساكن الملاصقة والمحلات التجارية الموجودة في المنطقة.

أسفر الحريق عن وفاة صبي يدعي حازم محمد ناصر 11 سنة، فيما التهمت النيران محتويات السوبر ماركت بالكامل.

التحريات الأولية والمعاينة افادت بنشوب الحريق اثر حدوث ماس كهربائي،تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق و طلبت تحريات المباحث عما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمها، وأمرت بتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الخسائر ومدى سلامة المبنى المحترق من عدمها وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وتولت التحقيق .