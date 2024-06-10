جرثومة المعدة.. الأعراض الشائعة

يعاني ثلثي سكان العالم من جرثومة المعدة في اجسادهم ولكن قد لا تظهر أي اعراض أو قرح لدى معظم الناس المصابين بها.



اما في حالة ظهور أعراضها أو حدوث مشاكل صحية ناتجة عنها، فأنها تصبح في حاجة إلى سرعة العلاج، حيث ان اهمال العلاج أو التأخر فيه، قد يؤدي إلى مضاعفات صحية وخيمة.

جرثومة المعدة هي عدوى بكتيريا الملوية البوابية والتي تصيب المعدة والأمعاء الدقيقة. وفي بعض الحالات قد يسبب الإصابة بجرثومة المعدة التسبب في حدوث القرح الهضمية أو ما يعرف باسم قرحة المعدة

ولقد اشارت دراسة تم نشرها في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد إلى أن ما بين 60% إلى 100% من القرح الهضمية مرتبطة بجرثومة المعدة.

كما قد يزيد الإصابة بعدوى الملوية البوابية من خطر الإصابة بالتهاب المعدة، وسرطان المعدة والقولون. وذلك لأن المعدة تحتوي على طبقة مخاطية تعمل على حمايتها من حمض المعدة.

وعندما تهاجم بكتيريا الملوية البوابية تلك الطبقة، فأنها تترك جزء من المعدة معرض للحمض. وهو ما قد يؤدي إلى تهيج المعدة، وبالتالي زيادة خطر الإصابة.

وتتواجد جرثومة المعدة في جميع انحاء العالم وخاصة في الدول النامية، حيث يصاب حوالي 10% من الأطفال و80% من البالغين بالعدوى عادة بدون اعراض.

اعراض جرثومة المعدة والقولون لا يظهر على جميع الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة اعراض مصاحبة، فوفقا لأحد الأبحاث والصادرة من جامعة بولونيا عام 2014 فإن حوالي 85% من الأشخاص المصابين ببكتيريا الملوية البوابية، لا تظهر عليهم اي اعراض تماما.

أعراضها

فقدان الشهية

الغثيان أو القيء

التجشؤ

الحمى

فقدان الوزن غير المبرر

ألم في المعدة أو حرقان في منطقة الجزء العلوي من البطن.

صعوبة في البلع

قيء دموي

صعوبة في التنفس

حدوث ألم حاد في البطن

نزول دم مع البراز أو براز اسود

خطورة جرثومة المعدة والقولون تعتبر من المضاعفات المحتملة لأعراض عدوى البكتيريا الحلزونية، كنتيجة للتأخر في تلقي العلاج في الوقت المناسب ما يلي:

قرحة المعدة: والتي قد تحدث كنتيجة لإلحاق البكتيريا الضرر ببطانة المعدة، علما بأن حوالي 10% من المصابين بعدوى بكتيريا الملوية البوابية قد يصابون بالقرحة في بطانة المعدة، أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

التهاب المعدة والامعاء: قد تكون من مضاعفات اعراض الجرثومة تهيج والتهاب المعدة. فعدوى بكتيريا الملوية البوابية قد تسبب تغيرات واضحة في تكوين الجراثيم بالأمعاء الغليظة أو القولون، مما يؤثر على تطور مرض التهاب القولون التقرحي

النزيف الداخلي: وتحدث تلك الحالة عندما تخترق القرحة الأوعية الدموية، وتترافق مع فقر الدم (الأنيميا).

سرطان المعدة: فالإصابة بجرثومة المعدة يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان المعدة مثل سرطان المعدة الغدي.

كما يرى الباحثون في السنوات الأخيرة، انه قد يكون هناك دور محتمل لعدوى جرثومة المعدة في تطور العديد من الامراض مثل سرطان القولون، ومقاومة الانسولين، وداء السكري من النوع الثاني، وسرطان القنوات الصفراوية، والصدفية، والأرتيكاريا

اعراض جرثومة المعدة عند الأطفال قد يعاني بعض الأطفال من اعراض جرثومة المعدة والتي قد تضمن ألم في البطن، الغثيان والقيء، كما قد يصاب الأطفال الأكبر سنا بحدوث قرح هضمية والتي يزداد الشعور بآلامها عندما تكون المعدة فارغة، وتبدأ الاعراض في التحسن مع شرب الحليب أو تناول الأطعمة أو الادوية المضادة للحموضة.

و قد يعاني الأطفال من قرح دموية، مما قد يتسبب في حدوث قيء دموي أو براز اسود أو دموي. الا انه قد لا تكون تلك الاعراض واضحة على الأطفال الأصغر سنا، مما يجعل تشخيص مرضهم أكثر صعوبة