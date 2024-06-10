سقوط نصاب الشقق السكنية بأخمبم في قبضة شرطة سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على أخصائي علاج طبيعي متهم في عدة قضايا سابقة لقيامه بالنصب على صاحب مكتب مقاولات يقيم بدائرة قسم أول سوهاج وثلاثة أشخاص آخرين يقيمون دائرة مركز أخميم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 2.6 مليون جنيه بزعم امتلاكه لأبراج سكنية وبيعه شقق سكنية لهم إلا أنه لم يف بوعده بتسليمهم الوحدات السكنية أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يتضمن بلاغ "حافظ . م . ح . ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات ومقيم دائرة قسم أول سوهاج وعدد "3" آخرين وجميعهم يقيمون دائرة مركز أخميم بتضررهم من "حماده . ع . ا . ف" 48 اخصائي علاج طبيعي ومقيم دائرة مركز أخميم والسابق إتهامه عدة قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في عدد"12" قضية متنوعة بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقي مبالغ ماليه من المواطنين راغبي شراء الواحدات السكنيه وقيامه بالنصب والأحتيال عليهم وقيامه ببيع وحدات سكنية لهم عقب إيهامهم ملكيته لأبراج سكنية وقيامه ببيع تلك الوحدات لأكثر من شخص ولم يف بما وعد به مما مكنه من الأستيلاء علي مبلغ 2.600.000 أثنين مليون وستمائه ألف جنيه من الشاكين وعدم وفائه بوعده وعدم تسليمهم تلك الوحدات المزعومه وإستيلائه علي كامل المبالغ الماليه دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ الماليه المستولي عليها .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب ومدير شركة خاصة لمواد البناء يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على 10 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 3.1 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يتضمن بلاغ "أبو العباس . م . ص . م" 49 سنة عامل وعدد " 9 " آخرين يقيمون دائرة مركز طما بتضررهم من "أحمد . ع . ع . م" 50 سنة صاحب ومدير شركة خاصة لمواد البناء يقيم دائرة مركز طما لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 3.100.000 ] ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة مواد البناء من خلال شركته المشار إليها مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 5 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .