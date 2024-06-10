مصرع مزارع بسبب الخلاف علي قطعة أرض فى الفيوم

لقي مزارع بالفيوم مصرعه، على يد ابن عمه ، بسبب الخلاف علي قطعه ارض مباني ، بعزبة الموالك بقرية الحجر التابعه لمركز اطسا ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اطسا بورود إشارة من مرفق إسعاف مستشفى اطسا المركزي، بوصول مزارع الي المستشفي مصابا باشتباه نزيف في المخ ، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية ، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث. تبين ان المجنى عليه بكري عيد خلاف ، 46 سنة " مزارع " ،وانه توفى متأثر باصابته بضربه علي رأسه ب " شومة " على يد ابن عمه سيد محمد خلاف 47 سنة "مزارع "، وذلك بسبب خلافات علي قطعه ارض مباني ، بقرية الموالك بناحية عزبة الحجر ، بدائرة مركز اطسا وقام المتهم بتسليم نفسه إلىمركز الشرطة ,

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي امرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من التشريح واستخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته في الفيوم وتولت التحقيق.

مصرع صبى فى حريق سوبر ماركت

وفى حادث سابق لقي صبي بالفيوم مصرعه، اثر نشوب حريق في سوبر ماركت اثناء تواجده لشراء حلوى فى قرية فيدمين التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة سنهور القبليه .تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالفيوم،قد تلقت إخطارًا بتلقى شرطة النجدة بلاغ بـ اندلاع حريق كبير في سوبر ماركت بناحية قرية فيدمين التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة سنهور القبليه.

على الفور، انتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، و تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المساكن الملاصقة والمحلات التجارية الموجودة في المنطقة.

أسفر الحريق عن وفاة صبي يدعي حازم محمد ناصر 11 سنة، فيما التهمت النيران محتويات السوبر ماركت بالكامل.

التحريات الأولية والمعاينة افادت بنشوب الحريق اثر حدوث ماس كهربائي،تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق و طلبت تحريات المباحث عما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمها، وأمرت بتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الخسائر ومدى سلامة المبنى المحترق من عدمها وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وتولت التحقيق .