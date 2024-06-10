إصلاح عطل مفاجيء بمحول كهرباء قرية تونس السياحية بالفيوم 

تابعت الدكتورة شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، أعمال إصلاح وصيانة محول الكهرباء الخاص بقرية تونس السياحية.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشكلات بشكل فوري.

عطل مفاجئ يضرب محول الكهرباء بقرية تونس السياحية

خلال ذلك قامت إدارة الكهرباء بمركز يوسف الصديق بإشراف المهندس أحمد برديسي مدير الإدارة، بالتحرك الفوري بعد ورود بلاغ يفيد بحدوث عطل مفاجيء في محول الكهرباء الرئيسي بقرية تونس السياحية، وبالتزامن مع تحرك معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وفريق العمل، من أجل إصلاح وصيانة المحول لضمان عودة التيار الكهربائي للقرية في أسرع وقت.

وتمكن فريق عمل إدارة الكهرباء من إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى صيانة عدد من أعمدة وكشافات الإنارة، وذلك في إطار التوجيهات بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بجميع قرى مركز ومدينة يوسف الصديق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتُعد قرية تونس قبلة السياح العرب والأجانب طوال العام، حيث استوطنها عدد من الأجانب الذين افتتحوا فنادق وشاليهات بها، وأصبحت مقصداً للسياحة الداخلية، نظراً لقربها من محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف، ويتوافد عليها الزائرين خلال الأعياد والمواسم بأعداد كبيرة، بسبب رخص أسعارها فى الأقامة والمأكولات، والأنشطة المختلفة التي تضمها القرية بدءاً معارض الخزف والفخار، ومروراً بركوب الخيل والجمال، والخروج في مغامرات السفاري، والاستمتاع بالسباحة في بحيرة قارون ووادي الريان، أو حتى حمامات السباحة المتواجدة داخل المنتجعات والفنادق، وما بها من صناعة فخار، ومتحف الكاريكاتير، وركوب الخيل، والدراجات، وأكلات ريفية متميزة.

وتحتضن قرية تونس بالفيوم، أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط، والذي شيده الفنان التشكيلي محمد عبلة داخل مركز الفيوم للفنون، بعدما جاء إلى تونس في زيارة خلال ثمانينات القرن المادي لتوصيل هدية من سويسرا إلى الخزافة السويسرية إيفيلين، فأُعجب بالقرية كثيراً واشترى قطعة أرض بها وشيّد عليها مركز الفيوم للفنون، وأول معرض للكاريكاتير في الشرق الأوسط.

وتشتهر قرية تونس بتقديمها وجبات فلاحي مميزة، يأتي إليها الجميع من كل حدب وصوب للاستمتاع بتناولها، أبرزها وجبة «الفطير المشلتت الفلاحي والمش والعسل»، ووجبات البط والحمام والخضروات مثل الملوخية وغيرها والتي يزرعها المواطنون في أرضهم دون أسمدة لذلك يكون طعمها مختلف ولذيذ المذاق.