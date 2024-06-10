عضو الزمالك: أزمة إيقاف القيد سيتم حلها ومجلس لبيب يعمل لا يتحدث

أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك بوادر انفراجة في أزمة إيقاف القيد للنادي، ويتم التفاوض مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق، لحل أزمة غرامته.

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وتابع طارق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مصير مجلس حسين لبيب هو حل الأزمات السابقة، وسياسته معروفة هو العمل بدون الحديث بكثرة".

وأضاف محمد طارق: "عملنا على حل الكثير من المشاكل من أول يوم داخل النادي، وأبرزهم أزمة أحمد فتوح وتجديد عقده رغم كل الأحاديث حول رفضه التجديد".