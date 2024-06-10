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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو الزمالك: أزمة إيقاف القيد سيتم حلها ومجلس لبيب يعمل لا يتحدث

حسين لبيب
حسين لبيب

أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك بوادر انفراجة في أزمة إيقاف القيد للنادي، ويتم التفاوض مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق، لحل أزمة غرامته.

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وتابع طارق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مصير مجلس حسين لبيب هو حل الأزمات السابقة، وسياسته معروفة هو العمل بدون الحديث بكثرة".

وأضاف محمد طارق: "عملنا على حل الكثير من المشاكل من أول يوم داخل النادي، وأبرزهم أزمة أحمد فتوح وتجديد عقده رغم كل الأحاديث حول رفضه التجديد".

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