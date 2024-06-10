عمر جابر : شيكابالا أسطورة ولا أتخيل الزمالك بدونه

علق عمر جابر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرار اعتزال محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء.

إقرأ أيضًا..

وقال عمر جابر في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق المذاع عبر MBC MASR 2:"️ "حزين للغاية بسبب قرار اعتزاله في الموسم المقبل".

وأضاف : "شيكابالا أسطورة وأخ أكبر لي، ولا أتخيل اعتزاله الموسم المقبل، هو لاعب مهم ومختلف ولا يأتي مثله كثير في الكرة المصرية، وأتمنى استمراره لمدة أطول".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.