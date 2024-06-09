الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيارات

ارتفاع أسعار «سيارة الغلابة» بعد طرح موديل 2025

بي واي دي F3
بي واي دي F3

طرحت شركة الأمل للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة بي واي دي الصينية في مصر، موديل 2025 من السيارة السيدان المجمعة محلياً F3. ويطلق على السيارة بي واي دي F3 في السوق المصرية سيارة الغلابة خاصة أنها من أبرز الطرازات التي يتم الاعتماد عليها في تطبيقات النقل التشاركي.

 

 

وبحسب القائمة السعرية المعلنة من شركة الأمل للسيارات فإن موديل 2025 من السيارة بي واي دي F3 قد شهد زيادة مقارنةً بموديل 2024 بنحو 20 ألف جنيه.

 

وتقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 من شركة الأمل للسيارات بإصدارين الأول مانيوال، والثاني أوتوماتيك.

 

وتوضح بوابة الوفد الإلكترونية في الجدول التالي مقارنة بين أسعار موديل 2024 وموديل 2025 من السيارة بي واي دي F3.

 

أسعار بي واي دي F3 موديل 2025

 

الإصدار20252024مقدار الزيادة
مانيوال540 ألف جنيه520 ألف جنيه20 ألف جنيه
أوتوماتيك620 ألف جنيه600 ألف جنيه20 ألف جنيه

 

مواصفات بي واي دي F3

 

تعتمد بي واي دي F3 المجمعة محلياً موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

 

وتقدم سيارات بي واي دي F3 موديل 2025 المجمعة محلياً من شركة الأمل للسيارات بباقة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها "2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة".

 

ودعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 المجمعة محلياً ببعض التجهيزات، ومنها “مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة".

 

خصم على السيارة بي واي دي F3

 

جدير بالذكر أن موديل 2024 من السيارة بي واي دي F3 يباع لدى التجار والموزعين بخصم عن السعر الرسمي يتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه على الإصدار المانيوال، ونحو 15 ألف جنيه على الإصدار الأوتوماتيك من السيارة.

الجريدة الورقية