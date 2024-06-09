إنتهاء أعمال الرصف بشارع المدارس ببسيون

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تكثيف الجهود لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بسيون، فضلاً عن تكثيف الاعمال لإنهاء كافة مشروعات الرصف والتطوير الجارية.

جاء ذلك خلال متابعته انتهاء اعمال الرصف بشارع المدارس بطول 523 متر ومتوسط عرض 7متر، حيث تم وضع طبقة الأسفلت لضمان تحقيق طريق مستدام وجودة وكفاءة عالية ولتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور ولظهور الشارع بالمظهر الحضاري المناسب

كما تابع المحافظ استمرار أعمال الرصف بشارع عمر زعفان ببسيون بطول 450 مترًا .

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.